دول عربية تفتح باب التسجيل الإلكتروني لموسم الحج الأحد المقبل.. تعرف عليها

أعلنت وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية في العديد من الدول العربية، بما في ذلك الكويت والإمارات وقطر، فتح باب التسجيل الإلكتروني المركزي لموسم الحج 2024، وسيكون باب التسجيل متاحًا اعتبارًا من الأحد المقبل ويستمر حتى العاشر من نوفمبر، ويمكن للمواطنين التسجيل من خلال تطبيق بوابة الأوقاف.

وزارة الأوقاف في الكويت توضح وقت إغلاق باب التسجيل

وأوضح المتحدث باسم وزارة الأوقاف في الكويت سلمان الكندري، أنه سيتم إغلاق باب التسجيل بعد الفترة المشار إليها سابقًا، ويجرى بعد ذلك فرز المتقدمين واختيارهم وفقًا للشروط المحددة، كما سيتم تنظيم معرض يضم حملات الحج المعتمدة من قبل الوزارة.

وقال الكندري أيضًا إنه بمجرد ترشيح الحاج للحج، يمكن له اختيار الحملة التي تتناسب مع احتياجاته ورغباته، كما يمكنه تحديد الآلية المناسبة لدفع الرسوم، على أن يتم سداد 25% من المبلغ كضمان للتسجيل في الحملة.

وأشار إلى أن نظام التسجيل الإلكتروني يحقق العديد من الأهداف بما في ذلك خلق روح التنافس بين الحملات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، كما يمنح الحاج حرية اختيار برنامج الحج المناسب له.

عملية التسجيل تستهدف المواطنين فقط

وأكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف في الكويت، أن عملية التسجيل تستهدف المواطنين فقط، ويتم السماح بتسجيل مجموعة لا تتجاوز خمسة أشخاص من أفراد الأسرة المباشرة «الأجداد، الآباء، الأخوة والأخوات، الأبناء، الأبناء الزوجين» أو مواطنين مع مرافق مقيم واحد «الزوجة، الأم، الزوج، الأبناء، البنات».

وأوضح أنه لن يسمح بالتسجيل لأولئك الذين سبق لهم الحج باستثناء 3 فئات محددة وهم: كبار السن الذين تجاوزوا سن السبعين، وأولئك الذين يعانون من إعاقة حركية شديدة، والمحرم للنساء اللواتي لم يسبق لهن الحج من قبل، وأضاف أنه بالنسبة للأشخاص غير المحددين الجنسية، يمكنهم التسجيل في انتظار الموافقة من السلطات في المملكة العربية السعودية.