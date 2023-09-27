شيخ الأزهر: التاريخ لم يسجل مجتمعا واحدا خالٍ من الاختلافات والنزاعات

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنّ التاريخ لم يسجل مجتمعا واحدا خالٍ من الاختلافات أو الصراعات أو النزاعات، ولم نرى هذا الخلاف وقد ارتفع من تلقاء نفسه دون تدخل مباشر من قانون ضابط ورادع، ولا رأينا فطرة الإنسان وعقله استطاع أن يقتلع منابت الخلاف والصراع بين الناس.

وأضاف الطيب، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الإنسان كائن اجتماعي لا مفر له من العيش مع آخرين من بني نوعه، يحتاج إليهم ويخالطهم ويدخل معهم في علاقات شديدة التعقيد، مبنية على قاعدة من الخلاف والتنازع والمد والجزر بين دواعي الأثرة والإيثار والحب والبغض والخير والشرع وغير ذلك من الثنائيات المتضاعدة المغروسة فى فطرة الإنسان.

وتابع شيخ الأزهر: «هذه العلقات كلها تدور حول الصراع بين المصلحة العامة والمنفعة الشخصية، والتي عادة ما تتغلب على نوازع الخير والعدل والرحمة والمركزة هي أيضًا فى نفس الإنسان، موضحا أنّ التدافع الاجتماعي لا يمكن ضبطه ولا إزالة تعارضاته المتصارعة إلا بقانون علوي حاكم يحمي الناس ويحفظ حقوقهم ويحقق لهم الطمأنينية والرضا والسعادة.