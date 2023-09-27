محظورات يجب على الطلاب تجنبها في الدراسة.. أبرزها الشعر الطويل والحظاظات

أيام قليلة ويبدأ العام الدراسي الجديد 2023/2024، ووضعت وزارة التربية والتعليم، العديد من القواعد والاستعدادات المختلفة لاستقبال العام الدراسي، المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجاري.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز المحظورات التي يجب على الطلاب تجنبها والتعليمات التي يجب عليهم اتباعها خلال العام الدراسي، حتى لا يتعرضوا للعقوبات.

محظورات خلال العام الدارسي

وذكرت وزارة التربية والتعليم، بعض التعليمات والمحظورات على الطلاب، وهي كما يلي:

- الالتزام بمواعيد المدرسة والذهاب باكرا، إذ إنه ممنوع التأخير عن طابور الصباح، وسيتم تطبيق الغياب مباشرة على الطلاب.

- يجب الالتزام بالزى المدرسي المحدد من قبل المدرسة وعدم مخالفته.

- يُمنع الشعر الطويل ودخول المدارس بقصات الشعر الغريبة.

- يُمنع ارتداء أي سلاسل أو حظاظات للبنين.

- ممنوع ارتداء البناطيل الممزقة.

- ممنوع القيام بأي أعمال من شأنها الإخلال باليوم الدراسي، والانضباط بالفصول المختلفة.

بداية العام الدراسي

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت 30 سبتمبر 2023 إلى 8 يونيو 2024 للمدارس الحكومية والرسمية، والرسمية للغات والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024، وينتهي الفصل الدراسي الأول، الخميس 25 يناير 2024، وفق الخريطة الزمنية المعلنة من قبل الوزارة.