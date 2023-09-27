البورصة تربح 7 مليارات جنيه في بداية تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تداولات جلسة، اليوم الأربعاء 27-9-2023، وسط مكاسب سوقية بلغت 7 مليارات جنيه، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.22%، في مستهل التعاملات عند مستوى 20400.54 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.16% عند مستوى 3801.63 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

مؤشرات البورصة.. «إيجي إكس 100» يرتفع 0.18%

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية اليوم الأربعاء، ارتفع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.18%، عند مستوى 5678.07 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة نحو 8.8 مليار جنيه، من خلال التداول على 49.2 مليون سهم، عبر تنفيذ 9.561 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 7 مليارات جنيه، مسجلًا في بداية التداولات 1.386 تريليون جنيه، وفقًا لآخر أخبار البورصة.

وكانت البورصة المصرية، قد اختتمت تعاملات أمس الثلاثاء، على مكاسب سوقية 5 مليارات جنيه، وأنهة مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» جلسة أمس عند مستوى 20354.86 نقطة.