البورصة المصرية تحقق مكاسب سوقية 13 مليار جنيه في منتصف التعاملات

تواصل البورصة المصریة، تحقيق مكاسب سوقية، وخلال منتصف تعاملات الیوم، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.33%، في منتصف التعاملات عند مستوى 20481.56 نقطة، وسط مكاسب سوقية 13 مليار جنيه، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.04% عند مستوى 3826.27 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

أخبار البورصة المصریة الیوم

ووفقًا لأخبار البورصة المصرية اليوم، ارتفع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.4% منتصف تعاملات، عند مستوى 5703.52 نقطة.

قيم وأحجام التداولات

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة نحو 1.9 مليار جنيه منتصف تعاملات، من خلال التداول على 424.1 مليون سهم وعبر تنفيذ 55.306 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 13 مليارات جنيه، مسجلًا في بداية الجلسة 1.375 تريليون جنيه، وفقًا لآخر أخبار البورصة.

وكانت البورصة المصرية، قد اختتمت تعاملات جلسة أمس، على ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» عند مستوى 20213.7 نقطة.