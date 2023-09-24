مؤشرات البورصة تغلق على تباين.. و12 مليار جنيه مكاسب سوقية

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.66%، في ختام التعاملات ليغلق عند قمة تاريخية جديدة 20213.7 نقطة، وسط مكاسب سوقية بلغت 12 مليار جنيه.

وترصد، الوطن، أداء مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات أولى جلسات الأسبوع، اليوم الأحد في السطور التالية:

البورصة المصرية اليوم.. «إيجي إكس70» يتراجع 0.02%

فيما هبط مؤشر البورصة للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 0.02%، ليغلق عند مستوى 3827.86 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية اليوم.

البورصة المصرية اليوم.. «إيجي إكس 100» يرتفع 0.10%

أظهرت أخبار البورصة المصرية اليوم، صعود مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.10% في ختام التعاملات مغلقًا عند مستوى 5680.91 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية اليوم نحو 2.2 مليار جنيه، من خلال التداول على 533.05 مليون سهم، عبر تنفيذ 79.621 ألف صفقة، فيما سجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية مكاسب 12 مليار جنيه، مغلقًا عند مستوى 1.368 مليار جنيه في ختام تعاملات الجلسة.