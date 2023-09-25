رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية اليوم.. ومكاسب السوق تصل إلى 7 مليارات جنيه

كتب:

وليد عبد السلام
11:25 ص | الإثنين 25 سبتمبر 2023
البورصة المصرية

البورصة المصرية

شهدت أخبار البورصة المصریة الیوم الاثنين 25-9-2023، ارتفاعا في مؤشرات البورصة المصرية في بداية التداولات، وسط مكاسب سوقية بلغت 7 مليارات جنيه، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.34%، في مستهل التعاملات عند مستوى 20282.28 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.23% عند مستوى 3836.81 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

أخبار البورصة المصریة الیوم

ووفقًا لأخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين، ارتفع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.37%، عند مستوى 5701.86 نقطة.

قيم وأحجام التداولات

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة نحو 560.07 مليون جنيه، من خلال التداول على 95.9 مليون سهم وعبر تنفيذ 13.843 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 7 مليارات جنيه، مسجلًا في بداية الجلسة 1.375 تريليون جنيه، وفقًا لآخر أخبار البورصة.

وكانت البورصة المصرية، قد اختتمت تعاملات جلسة أمس على ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» عند مستوى 20213.7 نقطة.

اقرأ المزيد:

ما أسباب ارتفاع البورصة المصرية وتحقيق قمة تاريخية جديدة؟.. خبير يجيب

البورصة المصرية تغلق على مكاسب سوقية 12 مليار جنيه وقمة تاريخية جديدة

البورصة المصرية تحقق 9 مليارات مكاسب سوقية في مستهل التعاملات

البورصة المصرية تغلق على مكاسب سوقية بقيمة 11 مليار جنيه اليوم

ماذا حدث في البورصة المصرية خلال الساعات الماضية؟ خبير يوضح

تباين مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم
بقلم وليد عبد السلام