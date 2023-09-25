ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية اليوم.. ومكاسب السوق تصل إلى 7 مليارات جنيه

شهدت أخبار البورصة المصریة الیوم الاثنين 25-9-2023، ارتفاعا في مؤشرات البورصة المصرية في بداية التداولات، وسط مكاسب سوقية بلغت 7 مليارات جنيه، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.34%، في مستهل التعاملات عند مستوى 20282.28 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.23% عند مستوى 3836.81 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

أخبار البورصة المصریة الیوم

ووفقًا لأخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين، ارتفع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.37%، عند مستوى 5701.86 نقطة.

قيم وأحجام التداولات

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة نحو 560.07 مليون جنيه، من خلال التداول على 95.9 مليون سهم وعبر تنفيذ 13.843 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 7 مليارات جنيه، مسجلًا في بداية الجلسة 1.375 تريليون جنيه، وفقًا لآخر أخبار البورصة.

وكانت البورصة المصرية، قد اختتمت تعاملات جلسة أمس على ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» عند مستوى 20213.7 نقطة.