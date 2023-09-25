البورصة تغلق على تباين.. و8 مليارات جنيه مكاسب سوقية

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على تباين، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.53% في ختام التعاملات ليغلق عند مستوى 20320.56 نقطة، وسط مكاسب سوقية بلغت 8 مليارات جنيه.

وترصد الوطن، أداء مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين في السطور التالية:

البورصة المصرية اليوم.. «إيجي إكس70» يتراجع 0.02%

فيما هبط مؤشر البورصة للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 0.40%، ليغلق عند مستوى 3812.64 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية اليوم.

البورصة المصرية اليوم.. «إيجي إكس 100» يرتفع 0.10%

أظهرت أخبار البورصة المصرية اليوم، صعود مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.13% في ختام التعاملات مغلقًا عند مستوى 5688.05 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية اليوم نحو 2.7 مليار جنيه من خلال التداول على 646.9 مليون سهم عبر تنفيذ 75.958 ألف صفقة، فيما سجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية مكاسب 8 مليارات جنيه، مغلقًا عند مستوى 1.376 مليار جنيه في ختام تعاملات الجلسة.