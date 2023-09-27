في الذكرى الـ25 لإنشاء Google.. أكثر كلمات بحث عنها المصريين على مدار العام

تحل اليوم الذكرى الـ25 لإنشاء Google، محرك البحث الأشهر في العالم، الذي لا طالما أجاب على سؤالك بشأن وصفة أكلة معينة خطرت ببالك، أو أرشدك إلى طريق لم تطأه قدماك من قبل، أو ربما أوضح لك بعض الإجابات على أسئلة تدور في ذهنك تخشى أن تبوح بها لأحد، إذ تميز «جوجل» بقدرته على مساعدة الأشخاص على الوصول إلى المعلومات الدقيقة التي يبحثون عنها بسرعة كبيرة تجاوزت كلّ التوقّعات.

وفي الذكرى الـ25 لإنشاء Google، لا شك أنّه يستقبل يوميًا عشرات الآلاف من كلمات البحث من مختلف شعوب العالم، تتعلق بالأخبار السياسية والإقتصادية، والفعاليات الدولية، والأعمال الفنية بين أفلام ومسلسلات ومسرحيات، وغيرها من الأحداث التي تشغل بال العالم، إذ اعتاد محرك البحث الشهير جوجل أن يبرز أكثر الكلمات بحثًا بنهاية كل عام، والتي عادة ما تتضمن بعض الكلمات الفكاهية والغريبة التي تثير حيرة البعض.

مسلسل بالطو

بمناسبة مرور 25 عامًا على إنشاء جوجل، فقد شهد محرك جوجل الشهير عمليات بحث عِدة من المصريين خلال عام 2023، فبحسب إحصائيات محرك «جوجل» احتل «مسلسل بالطو» المرتبة الثانية في أكثر الكلمات بحثًا على جوجل، تزامنًا مع بداية عرض المسلسل في فبراير الماضي.

نتيجة الثانوية العامة 2023

ومن بين أكثر الكلمات بحثًا على Google هي «نتيجة الثانوية العامة 2023»، التي دائمًا ما تحتل صدارة محرك البحث، بالتزامن مع إعلانها من قِبل وزارة التربية والتعليم، إذ يحرص الطلاب وأولياء الأمور على البحث عن نتيجة الثانوية العامة بشكل مستمر للحصول عليها فور إعلانها.

مسلسلات رمضان 2023

جاءت كلمة «مسلسلات رمضان 2023» أيضًا ضمن أكثر الكلمات بحثًا من قِبل المصريين، بعد أن كان السباق الرمضاني هذا العام ذاخرًا بالعديد من الأعمال الدرامية الناجحة أبرزها مسلسل «جعفر العمدة» والذي حجز مقعدًا بين الكلمات الأكثر بحثًا على جوجل، خاصة وأنّ المسلسل احتل صدارة المسلسلات الأكثر مشاهدة.

مواقيت الصلاة للمسلمين

«مواقيت الصلاة للمسلمين» أيضًا جاءت بين الكلمات الأكثر بحثًا على محرك البحث الشهير جوجل خلال هذا العام، خاصة أنّ المسلمين في رمضان دائمًا ما يبحثون عن مواقيت الصلوات الخمس، ولم يقتصر الأمر عند مجرد البحث عن مواقيت الصلاة، بل اشتمل البحث أيضًا هذه الكلمات: «مواقيت الصلاة العيد، مواقيت الصلاة للمسلمين السويس، صلاة عيد الأضحى، مواقيت صلاة المسلمين القاهرة».

النصر السعودي

جاءت كلمة «النصر السعودي» بين الكلمات الأكثر بحثًا على محرك جوجل، خاصة بعد صفقة الانتقال الحر للاعب كريستيانو رونالدو الذي يمتد لموسمين ونصف، يصل إلى راتب قيمته 500 مليون يورو، أي حوالي 200 مليون يورو في العام.

chatgpt

كلمة «chatgpt» جاءت ضمن الكلمات الأكثر بحثأ أيضًا خلال عام 2023، والذي أطلقته شركة «OpenAI»، الذي يوفر إجابات فورية ونصائح مخصصة وإلهامًا إبداعياً ومدخلات احترافية وفرصًا تعليمية للمستخدمين.

الساعة الآن

ومع تطبيق التوقيت الصيفي خلال شهر أبريل الماضي، بعدما تم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، جاءت كلمة «الساعة الآن» بين الكلمات الأكثر بحثًا، خاصة أنّ بعض الهواتف خلال تطبيق التوقيت الجديد لم تكن تدعم التغيير التلقائي للساعة.

أسعار الذهب

مع التذبذب المستمر في أسعار الذهب، نتيجة للتغيرات العالمية في سعر المعدن النفيس، احتلت أسعار الذهب مكانة بين الكلمات الأكثر بحثًا بكلمتين هما «سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن» و«سعر الذهب الآن»، وذلك حتى يتمكن المصريون من الوقوف على أسعار الذهب لحظة بلحظة، ودائمًا ما يكون عيار 21 هو الأكثر بحثًا بين الأعيرة الأخرى كونه العيار الأكثر شعبية.