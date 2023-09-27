5 معلومات عن قائد الأسطول الروسي فيكتور سوكولوف.. هل ما زال حيا؟

زعم الجيش الأوكراني مقتل فيكتور سوكولوف، قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، عن طريق صواريخ كروز «ستورم شادو» التي أطلقتها كييف في عملية سمتها «Crab Trap»، بحسب ما ذكرته قناة «العربية».

وظهر فيكتور سوكولوف في صورة عسكرية على شاشة كبيرة إلى جانب مسؤولين عسكريين آخرين خلال اجتماع عبر الفيديو ترأسه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، ولم تحدد روسيا اسم المسؤول في البيان، لكن الجيش الأوكراني أعلن أن المسؤول الروسي البارز قتل في ضربة استهدفت مقر البحرية في سيباستوبول في شبه جزيرة القرم.

أهم المعلومات عن فيكتور سوكولوف

وترصد «الوطن» أهم المعلومات عن الأميرال فيكتور سوكولوف، قائد أسطول البحر الأسود الروسي، وتأتي كالتالي:

- عين قائد جديد لأسطول البحر الأسود في أغسطس 2022، لدعم دفاعات شبه جزيرة القرم.

- شغل سلسلة من المناصب في أسطول المحيط الهادئ والأسطول الشمالي، ليشغل وقتها منصب نائب القائد.

- وفي يناير 2020، ترك منصبه كنائب لقائد الأسطول الشمالي ليتولى منصبه الجديد كرئيس للأكاديمية البحرية إن جي كوزنتسوف .

- في سبتمبر 2018، تولى سوكولوف دورًا قياديًا في مناورات درع المحيط، والتي أُجريت لأول مرة في تاريخ روسيا الحديث في البحر الأبيض المتوسط، وكانت الأساطيل الروسية الأربعة، بالإضافة إلى أسطول بحر قزوين ، ممثلة بإجمالي 25 سفينة وسفينة، بما في ذلك غواصتان، مع أكثر من ثلاثين طائرة ومروحيات.

- حصل سوكولوف على وسام الاستحقاق للوطن من الدرجة الرابعة بالسيوف، ووسام ناخيموف، ووسام الاستحقاق العسكري، ووسام الاستحقاق البحري.