مجدي إمام: أستعد لتصوير الفيلم الوثائقي «على طريق الهجرة» عن سيرة النبي

قال الفنان مجدي إمام، إنّه يعمل بمجال الهندسة وابتعد عن الحياة الفنية لفترة زمنية معينة، لكن حبه وشغفه للكاميرا جعله يتجه إلى الأفلام الوثائقية مثل «السلام عليك يا رسول» عن مقتنيات النبي، و«مسجد سيد المرسلين»، و«المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون».

مجدي إمام: أستعد لتصوير فيلم «على طريق الهجرة» وأنا شغوف بالدراما

وأضاف «إمام» في حواره مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي تقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «أستعد لتصوير فيلم على طريق الهجرة وأنا شغوف بالدراما، ونتناول هذا الموضوع كفكرة تدور حول خط النقاط التي تحرك فيها النبي خلال الـ15 يومًا عندما خرج من بيته وتحرك مع سيدنا أبو بكر».

مجدي إمام: توقفنا عند الأماكن التي مرّ عليها النبي سيرًا على الأقدام أو ركوبًا للناقة

وتابع: «توقفنا عند الأماكن التي مرّ عليها النبي سيرًا على الأقدام أو ركوبا للناقة، وصورنا كل هذه الأماكن، وسيتضمن الفيلم بعض الاستشهاد ببعض العلماء، إذ وافق الأزهر الشريف على الفيلم كخط درامي للتسلسل الواقعي للسيرة النبوية أثناء الهجرة».

وقال إنَّ فيلمه الوثائقي الجديد «على طريق الهجرة» سيتضمن مشاهد تمثيلية بالتعليق الصوتي للنجوم سميرة عبدالعزيز ومفيد عاشور وأشرف عبدالغفور وحنان مطاوع، وهي مجموعة من الأصوات الجميلة التي تعبر عن الاسكريبت كاملًا.

وأضاف أنَّ مخرج العمل سيكون معتز الكاتب والمخرج المنفذ سيكون أحمد مجدي المعيد بإحدى كليات الإعلام، متابعًا أنَّه سيتمّ الاستعانة بكعبة موجودة في مدينة الإنتاج الإعلامي، لافتًا إلى أن الفيلم يستهدف العالم كله لعرض القيم الإسلامية، موضحًا أنَّ «مدينة الإنتاج الإعلامي بها كعبة وبيوت للصحابة وخيم وغيرها من الأمور المتعلقة بتصوير الفيلم»، مشيرًا إلى أنَّ الفنان الإماراتي حسين الجسمي هو صاحب تتر الفيلم، موجهًا الشكر لكل فريق العمل والعلماء الذين قدموا إضافات كبيرة للعمل الوثائقي من أجل خروجه إلى النور».