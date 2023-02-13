«الوثائقية»: بث نخبة منتقاة من أفضل الأفلام الفائزة بجوائز عالمية

تبدأ أول قناة وثائقية مصرية بثها الأحد المقبل في الثامنة مساء، حيث نجحت القناة في الاستحواذ على مجموعة من الأفلام الوثائقية التي حظيت بتقدير عالمي.

وأوضحت قناة «الوثائقية» التابعة لقطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنّ نسبة من الأفلام الوثائقية المستحوذ عليها حاصلة على جوائز عالمية في مهرجانات مختلفة، وأنّ هذا المعيار هو أحد المعايير التي تتحراها القناة في سعيها للاستحواذ على مواد وثائقية استثنائية، تجعل تجربة المشاهدة للمواطن المصري والعربي غير مسبوقة من حيث التنوع في المحتوى أو جودته.

وتابعت القناة أنّ معيار الفوز بالجوائز العالمية ساعدها في اختيار عناوين متنوعة ذات جودة عالية مثل الفيلم السويسري الأمريكي «صديقي الدب»، الذي عرض للمرة الأولي في الولايات المتحدة فقط قبل عامين، وفاز بعدة جوائز في مهرجانات دولية كمهرجان نيويورك للأفلام الدولية New York International Film Awards 2020 ومهرجان باناف الدولي Banff Mountain Film Competition، والفيلم من إخراج السويسري رومان دوركس، الحاصل على عدة جوائز عالمية والمعروف بشغفه بالطبيعة وقدرته على صناعة أفلام ذات طابع إنساني.

وذكرت القناة أنّ هذه الأفلام ستعرض -عبر شاشتها- للمرة الأولى في الوطن العربي، إضافة إلى دبلجتها وترجمتها لتصبح تجربة المشاهدة مكتملة.