تضامن عربي ودولي مع العراق في حريق قاعة أفراح الحمدانية: قلوبنا معكم

أعلنت عدة دول عربية وأجنبية، اليوم، تضامنها وتعازيها للعراق حكومة وشعبا، في حادث حريق عرس الحمدانية الذي شهدته محافظة نينوى العراقية.

وتستعرض «الوطن»، أبرز رسائل التضامن وبيانات التعازي من الدول المختلفة إلى العراق، كما يلي.

مصر

أعرب السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن خالص تعازي مصر وتضامنها مع العراق الشقيق، حكومة وشعبا، إثر حادث الحريق المروع الذي اندلع بمحافظة نينوى، وأسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين.

وتقدّم السفير أحمد أبو زيد - في ييان له اليوم الأربعاء - بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

فلسطين

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن تعازيها الحارة ل‍جمهورية العراق الشقيقة بضحايا الحريق الذي اندلع بقاعة للأعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى شمال العراق خلال حفل زفاف، نتج عنه مئات القتلى والجرحى.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان صدر اليوم، تضامن فلسطين مع العراق الشقيق، وثقتها في قدرته على مواجهة المحنة وتجاوزها، كما تقدّمت بأحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب العراق الشقيق، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

الولايات المتحدة الأمريكية

وأكدت السفيرة الأمريكية لدى بغداد، آلينيا رومانسكي، اليوم، وقوفها إلى جانب العراقيين بحزنهم على الضحايا والمصابين في حفل زفاف الحمدانية.

وقالت رومانسكي في تغريدة: «نقف إلى جانب العراقيين بحزنهم على الضحايا والمصابين في حفل زفاف الحمدانية».

بعثة الاتحاد الأوروبي

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي كذلك، تضامنها مع العراق في حادث قاعة الأعراس في الحمدانية.