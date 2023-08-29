كريم عبد العزيز يكشف عن تفاصيل فيلم الفيل الأزرق 3: «التصوير الشتا بعد اللي جاي»

يعود الفنان كريم عبد العزيز للعمل مرة أخرى مع أسرة فيلم الفيل الأزرق، إذ يستعد خلال الفترة المقبلة لتقديم الجزء الثالث من السلسلة الشهيرة الذي تحمل توقيع المخرج مروان حامد، وذلك بعد ما انتهى الكاتب أحمد مراد من السيناريو الجديد، والذي يعتبر العمل الثاني الذي يتم تقديمه مباشرة إلى السينما دون الاعتماد على أصل روائي كما حدث مع الجزء الأول المأخوذ عن رواية «الفيل الأزرق» التى صدرت عام 2012.

ويبدأ كريم عبد العزيز تصوير فيلم الفيل الأزرق 3 في بداية العام الجديد، وذلك وفقا لتصريحات إذاعية عبر محطة «راديو إنرجي»، قائلا: «في جزء ثالث من الفيل الأزرق وهنبدأ تصوير الشتا بعد اللي جاي».

كريم عبد العزيز عن فيلم الفيلم الأزرق: «شيلت كفني على إيدي»

تحدث كريم عبد العزيز عن فيلم الفيل الأزرق، قائلا إن المخرج مروان حامد عرض عليه رواية «الفيل الأزرق» وقرأها بخط يد الكاتب أحمد مراد قبل طرحها، وانبهر جدا بالعمل ووافق على تقديمه بالرغم من أن «حامد» قال له إن الفيلم «صعب وتقيل»، ولكنه صمم على تقديمه بالرغم من خوفه من شخصية «يحيى راشد» التي قدمها ضمن الأحداث، موضحا: «قررت أعمل الفيلم وشيلت كفني على إيدي».

كريم عبد العزيز يستعد لتجربة سينمائية جديدة بخلاف فيلم الفيل الأزرق

وبعيدا عن الفيل الأزرق 3، يستعد كريم عبد العزيز إلى تجربة سينمائية جديدة تجمعه بالفنانة منى زكي ومن إخراج طارق العريان، وتعتبر تلك المرة الأولى التي يتعاون فيها «عبد العزيز» مع «العريان».

ونجح فيلم «الفيل الأزرق 2» في أن يكون في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، وذلك بعد ما حقق الفيلم في عام 2019 إيرادات تخطت حاجز الـ 106 ملايين جنيه، وجمع في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم بجانب كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم وإياد نصار.