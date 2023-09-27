انهيار أحد الناجين من حريق العراق بعد فقدان أسرته: «عائلتي كلها ماتت» (فيديو)

نشب حريق في صالة أفراح، أمس الثلاثاء، خلال حفل زفاف في قضاء الحمدانية شمال شرقي محافظة نينوي العراقية، مما تسبب في مقتل وإصابة ما لا يقل عن 450 شخصا.

وتداول رواد موقع التغريدات X، تويتر سابقا، مقطع فيديو يظهر فيه أحد الناجين من حريق قاعة الأعراس وهو في حالة حسرة وآلم كبيرة قائلا «عائلتي كلها ماتت».

صعوبة الخروج من باب القاعة تسبب في ارتفاع عدد الضحايا

وقال مدير إعلام الدفاع المدني بالعراق، إنّ صعوبة الخروج من باب قاعة أفراح الحمدانية تسببت في ارتفاع عدد الضحايا، وأن أبواب الطوارئ في قاعة الأفراح كانت مغلقة وهي ما أدت إلى مقتل هذا العدد.

وذكر الدفاع المدني العراقي، أنّ التحقيقات الأولوية ظهرت أن استخدام الألعاب النارية خلال حفل الزفاف كان سببًا في اندلاع الحريق في قاعة الأفراح، وأكدوا أيضًا أن قاعة الحفل تفتقر إلى معدات السلامة الضرورية مثل أنظمة الإنذار والإطفاء الرطبة، ما ساهم في انتشار الحريق بسرعة وتفاقم الوضع.

انهيار أجزاء من القاعة

وأشارت السلطات أن الحريق تسبب في انهيار أجزاء من القاعة، كما تعمل قوات الدفاع المدني العراقية علي إخماد الحريق وتقديم المساعدة اللازمة للمصابين وحث رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني ووزراء الداخلية والصحة على بذل كل الجهود الممكنة لتقديم المساعدة والإغاثة للمتضررين جراء هذا الحادث.