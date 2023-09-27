أكرم القصاص: «المتحدة» تبذل جهودا كبيرة لاكتشاف المواهب المصرية

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إنّ الدولة المصرية لديها تعليم جيد رغم كل الظروف، وهو ما يتحدث الرئيس السيسي عنه دائما، حيث أكد أمس أهمية الحوارات المجتمعية، فعندما يتم تدشين مشروعات تعليمية جديدة يجب أن يعلم ولي الأمر التفاصيل.

رغم الظروف التي واجهتها مصر إلا أنها تمتلك جامعات قوية وشباب «يفرح»

وأضاف القصاص، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي تقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّه رغم الظروف التي واجهتها مصر إلا أنّها تمتلك جامعات قوية وشباب «يفرح» ويمكنه تمثيل مصر بأفضل شكل والحصول على الجوائز الدولية في المنافسات التعليمية القوية.

وتابع أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي ردّ اعتبار الخريج والشباب والجامعات المصرية أمس، كما أنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تبذل جهودا كبيرة لاكتشاف المواهب، فعلى صعيد كرة القدم، لدينا برنامج كابيتانو الذي يكتشف اللاعبين المميزين.

التعليم والعلم هما أساس التقدم في كل شيء

وشدد القصاص، على أنّ التعليم والعلم هما أساس التقدم في كل شيء وبأي دولة، وهي القاعدة التي تنطلق منها الجمهورية الجديدة في المرحلة الراهنة.