أكرم القصاص: «الوطنية للانتخابات» أكدت وقوفها على مساحة واحدة من المرشحين

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع، إن المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، وضح الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية والتعامل مع كل الأسئلة المطروحة بالنسبة للرأي العام، مؤكدا أنها تقف على مسافة واحدة من المرشحين كلهم، وأن الانتخابات الرئاسية بوصفها حدث كبير تطلب هذا الأمر.

الهيئة لها السلطة المطلقة لتسهيل الانتخابات

أضاف «القصاص»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلاميتان نهى عبدالعزيز وسالي شاهين، أن الهيئة وجهت وسائل الإعلام، إلى أنها تقف وتتيح الفرصة للمرشحين كلهم، لإعلان آرائهم وألا تنحاز لمرشح ضد آخر، وأن الهيئة لها السلطة المطلقة على كل الأجهزة والمؤسسات بالشكل الذي يتيح تسهيل العملية الانتخابية، فيما يتعلق بوجود مندوبين للمرشحين في اللجان كلها.

ولفت إلى أن الهيئة أكدت وقوفها على مسافة واحدة تحت إشراف قضائي كامل، خاصة أن الرئيس السيسي استجاب للحوار الوطني، والهيئة ثمنت دور الحوار الوطني في التمهيد لهذه العملية في المجتمع، وفتح حوار مهم.

الإشراف القضائي الكامل

وأوضح أن الرئيس السيسي استجاب لأنه كان من المفترض أن ينتهي الإشراف القضائي في يناير المقبل، فتقرر استمراره بشكل تام.