أكرم القصاص: تعيينات «المتحدة» الأخيرة تمنح أملا لأجيال من المجتهدين

أشاد الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع، بالتغييرات الأخيرة التي أجرتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مستوى بعض قياداتها الإعلامية، مؤكدًا أن الشركة تؤدي دورا كبيرا، أكبر من كونه مرتبطا بالعمل الإعلامي.

القيادات الجديدة

أضاف «القصاص»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة» على قناة «إكسترا نيوز»، أن التغييرات التي أجرتها الشركة، تمنح الأمل لأجيال كثيرة جدا في أن كل المجتهدين، يمكنهم تحقيق أحلامهم وتولي أعلى المناصب، مشددًا على أن القيادات الجديدة لهم تاريخ مهني محترم جدا في اتجاهات مختلفة.

وتابع أن الشركة المتحدة مكّنت الأكفأ الذي لديه قدرات إدارية وصحفية أكبر، وليس المرأة فقط، مشيرًا إلى أنه يستبشر خيرا بالقيادات الجديدة، لأنهم كفاءات كبيرة عمل مع بعضهم في تجارب صحفية وإعلامية، كما أن كل من وقع عليه الاختيار في التعيينات الأخيرة، لديه الخبر والتجربة الإعلامية.

تأثير الإعلام المصري

وفنّد الكاتب الصحفي الادعاءات التي روّج لها البعض بخصوص تأثير الإعلام المصري، قائلا: «لو لم يكن الإعلام المصري مؤثرا، لما أصبح موضوعا دائما لكل المنصات والشائعات»، لافتًا إلى أن الشركة المتحدة تقدم تنوعا حقيقيا على مستوى الدراما والقنوات، ويمكنها إحداث التأثير محليا ودوليا وإقليميا.