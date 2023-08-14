أكرم القصاص: تعيينات «المتحدة» الأخيرة ستضيف للمهنة والمشهد الإعلامي

أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع، أن الحوار الوطني فتح المجال لتيارات مختلفة حتى تعبر عن آرائها، وهموم المجتمع والناس، وأن يكون هناك أخذ ورد.

القواعد المعروفة

أضاف «القصاص» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة» على قناة «إكسترا نيوز»، أن من حق الأطراف المختلفة، الإدلاء برأيها في الحوار الوطني، وتطبيق القواعد المعروفة في إطار الاحترام المتبادل، وإتاحة المجال لأي رأي يمكن طرحه، وتسليط الأضواء على ما يجري في المجتمع.

القيادات الإعلامية

وأكد أن التعيينات والقيادات الإعلامية الجديدة في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تستطيع الإضافة للمهنة والمشهد الإعلامي بشكل يضاعف من قدرة الدولة المصرية، لافتًا إلى أن مصر تظل نموذجاً دائما، وما يجري فيها يتم التعلم منه، فعندما كانت تنتهج سياسة القطاع العام كانت الدول المجاورة تنتهج هذه السياسة، وعندما تحولت إلى اقتصاد السوق تحول العالم إلى اقتصاد السوق.

ولفت إلى أن أي شيء يحدث في مصر، يتحول إلى موضوع في كل المنصات، وهو ما يمثل انعكاسا لتأثير وقدرة وقوة الدولة المصرية، فلو لم تكن مهمة لما اهتمت بها كل تلك المنصات.

المتحدة للخدمات الإعلامية

وشدد على أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تقدم نموذجا في الإعلام والدراما والتفاصيل الاجتماعية والإنسانية، مشيدًا بالقناة الوثائقية التي أطلقتها لتقدم مواد عظيمة بعد أن كانت مطالب على مدى عقود بفضل شجاعة القرار.