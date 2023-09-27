الكشف على 1095 حالة من الماشية والطيور في قافلة بيطرية بكفر الشيخ

نظمت مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، قافلة طبية بيطرية بقرية الزهراء التابعة لمركز بلطيم، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاجات اللازمة لجميع الحيوانات والطيور بالمجان، تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

توقيع الكشف البيطري المجاني على 1095 حالة

وتمكنت القافلة من توقيع الكشف البيطري على 1095 حالة بقرية الزهراء والقري المجاورة بمركز بلطيم، عبارة عن 85 حالة باطنة، و10 حالات تناسليات، و700 دواجن، ورش 300 حيوان، وجرى صرف العلاج المجاني اللازم للحالات المريضة.

استمرار إطلاق القوافل الطبية البيطرية المجانية

وأكد الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، استمرار إطلاق القوافل الطبية البيطرية المجانية، بكافة مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتوقيع الكشف الطبي على كافة أنواع الحيوانات والطيور، وصرف العلاج اللازم، حفاظاً على الثروة الحيوانية والداجنة، وزيادة إنتاجيتها.