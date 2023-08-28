طريقة لتخفيض مخالفات المرور 50%.. «الدفع خلال 3 أيام»

يقدم موقع النيابة العامة الإلكتروني، خدمات مرورية تسهل على قائد السيارة معرفة كل ما يحتاجه من خدمات، وتوفر له الجهد والوقت، كما تمنع التزاحم أمام وحدات المرور، ومن بين هذه الخدمات الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا من المنزل دون الذهاب إلى الإدارة العامة للمرور.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

ترصد «الوطن» في سلسلة خدماته المقدمة للقارئ كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية أونلاين في خطوات بسيطة :

ـ الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور.

ـ اختيار أيقونة الاستعلامات.

ـ تحديد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

ـ الضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.

ـ كتابة بيانات لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط.

ـ الضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

كيفية تخفيض مخالفة المرور 50%

شرح حازم محمد الخبير المروري طرق تخفيض قيمة المخالفة المرورية وفقا لقانون المرور المصري بأنه يمكن لقائدي المركبات تخفيض المخالفة المرورية لـ50% أو دفع الحد الأدنى من الغرامة، من خلال التوجه إلى إدارة المرور التابع لها قائد المركبة، ودفع قيمة المخالفة المرورية خلال 3 أيام من استلام رسالة المخالفة على الهاتف المحمول.

وأضاف أن الطريقة الثانية لتخفيض قيمة مخالفة المرور ستكون من خلال تقديم تظلم على قيمتها، وفي هذه الحالة يتم تقديم التظلم من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة لخدمات المرور المصري.