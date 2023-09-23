بطريقتين.. اعرف كيفية تخفيض مخالفات المرور والاستعلام عنها

يقع الكثير من سائقي السيارات في مخالفات مرورية، مما يعرضهم للغرامة، ولكن يمكن تخفيض تلك الغرامة لما يصل إلى 50%، وفقًا لقانون المرور المصري، إذ تتيح إدارة المرور إمكانية التظلم على المخالفات وتقليل قيمة المخالفة، أو دفع الحد الأدنى من الغرامة، لكن مع وجوب توفر بعض الشروط التي نوضحها لكم عبر السطور التالية.

كيفية تخفيض مخالفات المرور

الطريقة الأولى التي تمكن قائد المركبة من تخفيض مخالفة المرور إلى 50% بحسب قانون المرور المصري، أو دفع الحد الأدنى من الغرامة، تكمن في التوجه إلي إدارة المرور التابع لها قائد المركبة، خلال 3 أيام من استلام رسالة المخالفة على الهاتف المحمول، ودفع قيمة المخالفة المرورية.

أما الطريقة الثانية تكون من خلال تقديم تظلم على قيمتها، وذلك عن طريق الموقع الرسمي للنيابة العامة لخدمات المرور المصري، عن طريق عدة خطوات كالتالي:

- الدخول على موقع النيابة العامة للمرور.

- اختيار خدمة «التظلمات» والضغط على «استمرار».

- تحديد نوع التظلم وهي «رخص المركبات».

- يتم ادخال البيانات المطلوبة للرخصة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط، والضغط على إجمالي المخالفات.

- بعد الانتهاء سوف تحصل على رقم الطلب، يجب الاحتفاظ به للاستعلام عن موقف الطلب فيما بعد.

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور

أما عن كيفية الاستعلام عن مخالافات المرور، فذلك باتباع مجموعة من الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع النيابة العامة.

- اختيار خدمات المرور.

- الضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

- كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح.

- اضغط على عرض المخالفات المرورية.

- سيتم إتاحة الغرامات المالية للمخالفات.

- في حالة الاستعلام عن أماكن المخالفات يجب وضع الرقم القومي لمالك السيارة.