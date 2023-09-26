«الهيئة الوطنية» تسمح لأكثر من 127 وسيلة إعلامية بمتابعة الانتخابات الرئاسية

وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، على السماح لأكثر من 127 وسيلة إعلامية مرئية ومسموعة ومقروءة محلية وأجنبية، بمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، انطلاقا من حرص الهيئة على نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية.

القرار رقم 17 لسنة 2023

شمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 17 لسنة 2023، قبول طلبات 112 وسيلة إعلامية أجنبية، وأكدت الهيئة أنها قبلت كل من استوفى الشروط، وتتابع مدى التزام الوسائل الإعلامية بضوابط التغطية الإعلامية.

عدم التمييز بين المرشحين

وكان المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أكد قيام الهيئة بدورها في تحقيق العدالة بين المرشحين، وعدم تمييز أي مرشح عن الآخر، متعهدا بأن يخرج المشهد الانتخابي بالصورة التي تليق بمكانة مصر.

وأكد «حمزة»، أن أعضاء الهيئة الوطنية وهم قضاة يحتكمون لضمير القاضي، ويقفوا على مسافة واحدة من المرشحين دون تمييز.