«البحوث الإسلامية» تكشف أسماء عدة للنبي محمد بمناسبة مولده الشريف

كشف مجمع البحوث الإسلامية عن عدد من أسماء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بمناسبة ذكرى مولده الشريف، والذي يوافق اليوم الأربعاء، وفيما يلي تستعرض «الوطن» أسماء مختلفة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام.

أسماء النبي محمد

وحول أسماء النبي محمد ووفقا لمجمع البحوث الإسلامية فهي كالتالي:

- محمدٌ معَ المُقــفّي أحـمَــدا * الحاشرُ العَاقِبُ والمَاحي الرَّدا

وهْوَ المسمَّى بنبيّ الرَّحمةِ * فــي مُــســلــمٍ وبـنبيّ التوبةِ

وفيهِ أيْضًا بـنبــيّ المَلْحَمَهْ * وفي رِوايةٍ نبيّ الــمَــرْحَـمَـهْ

طَــهَ وَيَــس مَـعَ الـرَّســولِ * كذاكَ عبدُ الله في الــتَّــنْــزيلِ

والــمُــتَــوَكّــلُ النبيُّ الأمّي * والــرَّؤُفُ الــرَّحــيمُ أيُّ رُحْمِ

وشــاهِــدًا مُــبَــشّــرًا نَذيرَا * كذا سِــرَاجــًا صِــلْ بِهِ مُنِيرَا

كــذا بِــهِ المُــزّمِّــلَ المُدّثرَا * ودَاعـــيــا ًلله والـــمُـــذَكِـــّرَا

ورَحْــمَــةً ونِــعْمَةً وهـادي * وغَــيْــرَهــا تَــجِلُّ عن تَعدادِ

وقدْ وعَى ابنُ العربيّ سَبعهْ * مِــنْ بـعدِ ستينَ وقيلَ تسعَهْ

مِنْ بعدِ تسعينَ ولابنِ دِحْيةِ * الــفَــحْــصَ يُوفِيها ثلاثَمائةِ

حكم الاحتفال بالمولد النبوي

وأوضح الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف، حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، مؤكدا أنّ الاحتفال يمدنا بمزيد من الأمل والنور والبشر، لتشد على أيدينا وسواعدنا كي تتوحد كلمتنا وتنطلق مساعينا نحو البناء والعمران؛ رغبةً في استعادة الروح المحبة للحياة والمقبلة عليها.

وأشار في تصريحاته لـ«الوطن» إلى أنّ هناك مظاهر عدة للاحتفال بالمولد النبوي؛ منها شراء الحلوى والتهادي بها خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك الأمر مباح شرعًا ويدخل في باب الاستحباب من باب التوسعة على الأهل والأسرة والأقارب والجيران في هذا اليوم العظيم.