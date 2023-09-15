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مجمع البحوث الإسلامية يوضح أفضل 3 أعمال للتقرب إلى الله

كتب:

رؤى ممدوح
06:12 ص | الجمعة 15 سبتمبر 2023
مجمع البحوث الإسلامية

مجمع البحوث الإسلامية

كشف مجمع البحوث الإسلامية عبر موقعه الرسمي عن أفضل الأعمال التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ضمن التعريف والتأكيد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته النبوية بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف.

أفضل الأعمال إلى الله

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية 3 من الأعمال التي تعد من أفضل العبادات تقرباً إلى الله وهي كالتالي:

- إدخال السرور على قلب مسلم.

- أن يقضي ديناً عن أخيه المسلم.

- أن يطعمه خبزًا.

فضل إدخال السرور على قلب المسلم

واستدل مجمع البحوث الإسلامية على ذلك وفقاً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: أن تدخل على أخيك المسلم السروراً، أو تقضي عنك ديناً، أو تطعمه خبزاً».

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بقلم رؤى ممدوح