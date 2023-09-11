مجمع البحوث الإسلامية يكشف الحكمة الإلهية وراء حدوث الزلازل

كشف مجمع البحوث الإسلامية، التابع للأزهر الشريف، عن الحكمة الإلهية من حدوث الزلازل والظواهر الطبيعية الأخرى، التي تتسبب في كثير من الأحيان بوقوع كوارث وضحايا بالإضافة إلى المصابين والمشردين.

الحكمة الإلهية من حدوث الزلازل

ووفقاً لمجمع البحوث الإسلامية، فإن الحكمة الإلهية من حدوث الزلازل وبعض الظواهر الطبيعية الأخرى، شرحها الدين الإسلامي في الحديث النبوي، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هَذِهِ الآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ الله لاَ تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ".

ولفت مجمع البحوث الإسلامسة إلى الزلازل وغيرها من الظواهر الطبيعية هي من آيات الله التي يرسلها ليخوف بها عباده، كما أوصى النبي جموع المسلمين بذكر الله والصلاة والدعاء لانكشاف تلك الغمة.

دعاء الزلزال

يمكن ترديد دعاء النجاة من الزلازل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في حديثه الشريف: «من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي».