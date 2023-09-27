طبل ومزمار أمام مكاتب الشهر العقاري بأسيوط لتحرير توكيلات ترشح الرئيس السيسي

شهدت مكاتب توثيق الشهر العقاري المخصصة لتحرير توكيلات لتأييد ترشح الرئيس السيسى في الانتخابات المقبلة زحاما وطوابير طويلة للمواطنين الذين توافدوا من أجل دعم الرئيس.

احتفاليات بالطبل والمزمار

ونظم الأهالي احتفالية بالطبل والمزمار البلدي أمام مكتب توثيق الاستثمار بديوان عام محافظة أسيوط احتفالا بتحرير التأييدات، وتأكيدا دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي رافعين أعلام مصر، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

إقبال كبير للسيدات

وتوافد عدد كبير من السيدات اللاتي استقلوا سيارات أجرة من القرى والمراكز البعيدة للذهاب إلى المقار المخصصة للشهر العقاري بالمدينة، التي تبعد عن محل سكنهم بعشرات الكيلو مترات، من أجل استخراج التأييدات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الأحزاب السياسية

كما احتشد المئات من أعضاء حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط وأهالي المحافظة لليوم الثالث على التوالي أمام مكاتب الشهر العقاري بالمحافظة، لإجراء توكيلات ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية.

وقال محمد عبدالرحمن، أحد المواطنين الذي ذهب إلى الشهر العقاري لتحرير توكيل تأييد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات إن مكاتب توثيق الشهر العقاري تحولت إلى عرس يشارك فيه مختلف أطياف المجتمع، من كبار سن وسيدات وشباب، والكل يتسارع من أجل استخراج التأييدات.