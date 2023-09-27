«بلغني» تستجيب لشكوى مواطن تضرر من القمامة بقرية أبوشوشة في قنا

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مبادرة «بلغني»، التي جرى تدشينها خلال الأسبوع الجاري بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، استقبلت عددا من البلاغات من أحد المواطنين بشأن تراكم القمامة في عدد من المناطق بقرية أبوشوشة التابعة لمركز أبوتشت.

«بلغني» تستجيب لشكوى مواطن بقرية أبوشوشة

وأضاف «الداودي» أنه فور تلقي بلاغ المواطن، انتقل المسؤولين بالوحدة المحلية لمركز أبوتشت وقرية أبوشوشة، وتم تجهيز معدات النظافة ونقل تراكمات القمامة المُبلغ عنها إلى مقالب القمامة العمومية المخصصة لها.

مبادرة بلغني في قنا

من جانبه ناشد محافظ قنا، المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي تراكمات للقمامة، حال رصدها في شوارع المحافظة من خلال وسائل التواصل الخاصة بمبادرة بلغني، وهي الصفحة الرسمية للمحافظة على الفيسبوك مكتب إعلام محافظة قنا https://www.facebook.com/qena.governorate أو الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على الأرقام 0963329542 – 0963328472 – 0963337291 والخط الساخن 15541، لتعزيز مشاركة المواطن مع الأجهزة التنفيذية في الحفاظ على نظافة الشوارع وتوفير بيئة صحية للمواطنين.