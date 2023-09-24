محافظ قنا يطلق مبادرة «بلغني» لتلقي شكاوى المواطنين

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عن إطلاق مبادرة «بلغني»، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، بهدف تلقي شكاوى المواطنين المتضررين من تجمعات القمامة بالشوارع، والترع بجميع مدن وقرى المحافظة، في إطار تفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي البلاغات من المواطنين

قال محافظ قنا، في بيان له، إن المواطنين شركاء وطرفاً فعالاً في منظومة النظافة، مناشدا المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني بالمشاركة في المبادرة من خلال تصوير تجمعات القمامة وإرسالها، و سيتم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي البلاغات من المواطنين، مثل الصفحة الرسمية للمحافظة على الفيسبوك مكتب إعلام محافظة قنا.

(https://www.facebook.com/qena.governorate)

كما يمكن الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على الأرقام «0963329542 – 0963328472 – 0963337291 والخط الساخن 15541»

متابعة الشكوى والتواصل مع أصحابها

وأضاف «الداودي»، أن الجهات التنفيذية تتلقي البلاغات والشكاوى التي يتم رصدها من خلال المبادرة أولا بأول وإحالتها على الفور للجهات المختصة، بالإضافة إلى متابعة الشكوى والتواصل مع أصحابها لإفادتهم بما تم بصدد شكواهم، مؤكدا أن ملف النظافة محور رئيسي في تقييم أداء جميع القيادات بالمحافظة.