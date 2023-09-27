3 حفلات توقيع لرواية «ماريو وأبو العباس» للكاتبة ريم بسيوني الأسبوع المقبل

تنظم مكتبة ديوان ثلاث حفلات توقيع لرواية «ماريو وأبو العباس» الصادرة حديثا عن دار نهضة مصر للكاتبة ريم بسيوني، بأفرع مكتبات ديوان في السابعة مساء على النحو التالي:

حفلات توقيع رواية «ماريو وأبو العباس»

- اليوم الأربعاء 27 سبتمبر بديوان مصر الجديدة.

- الخميس 28 سبتمبر بديوان الزمالك.

- السبت 30 سبتمبر بديوان الشيخ زايد.

وتدور أحداث الرواية في زمنيين مختلفين؛ بين عصر المتصوف المرسي أبو العباس وعصر المصمم المعماري الإيطالي ماريو روسي، تستكشف الرواية رحلة أبو العباس من الأندلس إلى الإسكندرية، وعلاقته بالإيطالي ماريو روسي الذي قام بتصميم وبناء العديد من المساجد الجميلة لوزارة الأوقاف المصرية.

ريم بسيوني روائية وأكاديمية وهي أستاذة اللغويات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، صدر لها العديد من الأعمال منها «سبيل الغارق»، و«القطائع» و«الحب على الطريقة العربية»، و«رائحة البحر»، و«بائع الفستق»، وكتاب «البحث عن السعادة» وغيرها.

حصلت العديد من الجوائز من بينها جائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة لعام 2019-2020، عن رواية «أولاد الناس ثلاثية المماليك»، وفي عام 2022، حصلت على جائزة الدولة للتفوق في مجال الآداب من وزارة الثقافة، عن مجمل أعمالها الأدبية.