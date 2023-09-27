حماة الوطن ببني سويف: توافد شعبي كبير لتحرير توكيلات ترشح الرئيس السيسي للانتخابات

قال حسن جعفر أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة بني سويف، إن أبناء بني سويف يعبرون عن امتنانهم لما جرى على أرض مصر من إنجازات ومشروعات بمختلف البلاد سواء طرق أو بنية تحتية أو جامعات أو مدن عمرانية جديدة وغيرها خلال الفترة الماضية؛ بالاصطفاف أم مكاتب الشهر العقاري لعمل توكيلات لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء في مصر الحديثة.

وأشار حسن جعفر إلى أن حزب حماة الوطن ببني سويف يدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة بحشد أعضاء الحزب والمصريين المخلصين للمساهمة والاشتراك في مهرجان الحب والتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات المقبلة.

وأشاد أمين حزب حماة الوطن ببني سويف بأمانات المراكز والمدن والوحدات الحزبية على مجهودهم وتنظيمهم للمواطنين في عمل التوكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي.

توقيع التوكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي

ودعا «جعفر» المواطنين الراغبين في توثيق توكيلات لتأييد ترشح السيسي بالتوجه إلى مقار مكاتب التوثيق المكلفة بذلك وهي: «مركز ناصر شارع جمال عبد الناصر بجوار بنك مصر، مركز ببا مساكن الري بجوار شادر الفاكهة - بندر ببا، مركز سمسطا- مساكن الوحدة المحلية- حي الفالوجا- بندر سمسطا، ضواحي بني سويف حي الرمد بجوار مديرية المساحة، مركز الفشن شارع البحر الأعظم الفشن».