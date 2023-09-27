متى أخر موعد لغلق المحلات والمطاعم بالمواعيد الصيفية؟

مع توديع فصل الصيف، وإعلان هيئة الأرصاد الجوية الدخول في فصل الخريف، وإعلان مواعيد التوقيت الشتوي، بدأ البعض يتساءل عن بداية تطبيق التوقيت الشتي بالنسبة لغلق المحال والمطاعم والمقاهي، ووفقًا للقرار الوزاري الصادر عن وزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والكافيهات، المطاعم العامة، المولات التجارية، والأعمال الحرفية، والورش، فإن غدا الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023 سيكون نهاية العمل بالمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات.

المواعيد الشتوية في المحافظات

ووفقًا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 456 لسنة 2020 لوزير التنمية المحلية، سيتم البدء في العمل بالمواعيد الشتوية في المحافظات، يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023.

فتح وغلق المحلات

أما بالنسبة لمواعيد فتح وغلق المحلات، نصت على أنه وفقًا للمادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية، شهور الصيف تكون اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام.

وبالنسبة للمواعيد الشتوية ستكون كالتالي:

فتح المحلات التجارية من الساعة السابعة صباحًا وحتي العاشرة مساءً، ويتم زيادة التوقيت يوم الخميس والجمعة والأعياد الرسمية والإجازات فيكون الغلق في تمام الساعة الحادية عشر.

أما بالنسبة للكافيهات والبازارات الموجودة في المولات التجارية تكون من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر من منتصف الليل.

وتستمر خدمات توصيل الطلبات والتيك أواي للمنازل على مدار الـ24 ساعة بالنسبة للكافيهات والمطاعم.