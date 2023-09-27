الهيئة البرلمانية لـ«حماة الوطن» تزكي بالإجماع الرئيس السيسي لولاية جديدة

أعلن النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب قاموا بالإجماع بتزكية الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وذلك من خلال توقيع الأعضاء على نماذج تزكية المرشحين المحتملين لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن هذة التزكية تأتي اتساقا مع موقف الحزب تجاه الانتخابات الرئاسية التي أُعلن عنها من قبل خلال اجتماع الهيئة العليا للحزب والتوافق بين الجميع على عدم الدفع بمرشح رئاسي ودعم الرئيس السيسي في الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

شلبي: الرئيس السيسي الأقدر على قيادة البلاد

وأشار النائب أحمد بهاء شلبي إلى أن هذا القرار يأتي استنادا إلى الديمقراطية في اتخاذ أي قرار داخل حزب حماة الوطن، وأن الرئيس السيسي هو الأقدر على قيادة البلاد خلال المرحلة الراهنة وذلك إعمالا بمبدأ إعلاء المصلحة العليا للبلاد، ولمواصلة ما قدمه من جهود ونجاحات شهدتها البلاد منذ توليه مقاليد الحكم على كافة المستويات داخليًا وخارجيًا.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن تزكية الهيئة البرلمانية للرئيس السيسي بالإجماع تؤكد توافق الجميع وثقتهم اللامحدودة في الرئيس السيسي وقدرته على مواجهة الأزمات التي يعاني منها معظم دول العالم، واستكمال ما قدمه من إنجازات ونجاحات خلقت دعما جماهيريا كبير.

حملات «وكلتك كمل مسيرتك»

كما لفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ حرروا بالإجماع توكيلات لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه في دوائرهم الانتخابية ومحافظاتهم بكل سبل الدعم الممكنة ومن خلال تنظيم حملات «وكلتك كمل مسيرتك» التي انطلقت أمس بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف أن الشارع المصري أمس شهد زخما وحضورا جماهيريا كبيرا أمام مأموريات الشهر العقاري لعمل توكيلات للرئيس السيسي وغيره من المرشحين وهو ما يعكس حجم وعي الشعب بأهمية الاستحقاق الدستوري والمشاركة في اختيار رئيسهم في ظل إجراء الانتخابات الرئاسية بإشراف قضائي كامل؛ وهو الأمر الذي يعد أحد مخرجات الحوار الوطني التي سيتم تنفيذها على أرض الواقع.

جدير بالذكر أن حزب حماة الوطن أطلق حملة بعنوان «وكلتك كمل مسيرتك» في جميع محافظات الجمهورية لدعم وتأييد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.