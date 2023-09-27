استحداث جائزتين جديدتين في حفل جولدن جلوب الـ 81

أعلنت منظمة جولدن جلوب، استحداث جائزتين جديدتين في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ 81، المقام يوم الأحد 7 يناير 2024، وتشمل الجوائز المستحدثة: جائزة أفضل إنجاز سينمائي في شباك التذاكر، وأفضل أداء في الكوميديا الارتجالية على التلفزيون، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

ومن المقرر أن تضم جائزة جولدن جلوب أفضل إنجاز سينمائي، ثمانية مرشحين يجري اختيارهم من بين الأفلام الأعلى ربحًا أو الأكثر مشاهدة لهذا على مدار العام، والتي اكتسبت دعمًا واسع النطاق من الجمهور العالمي وأنتجت محتوى إبداعيًا استثنائيًا.

وبشكل أكثر تحديدًا، ستكون الأفلام مؤهلة إذا حققت إجمالي إيرادات في شباك التذاكر بقيمة 150 مليون دولار، منها 100 مليون دولار يجب أن تأتي من شباك التذاكر المحلي في الولايات المتحدة، أو تحصل على نسبة مشاهدة عالة على المنصات الرقمية ومعترف بها من قبل مصادر الصناعة الموثوقة.

رئيسة منظمة جولدن جلوب: فخورون بتقدير العمل الجاد والابتكار

ومن جانبها، قالت هيلين هوهن رئيس منظمة جولدن جلوب: «يتمتع حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بتاريخ غني في دعم أعمال الكوميديين والاحتفال بها، ويسعدنا أن نكرم تألقهم إلى جانب العروض السينمائية والتليفزيونية المتميزة لهذا العام».

وأضافت: «نحن فخورون بتقدير العمل الجاد والابتكار الذي يدخل في صنع فيلم يحقق نجاحًا كبيرًا واستثنائيًا من الناحية الفنية».

وقال تيم جراي نائب الرئيس التنفيذي لجائزة جولدن جلوب: «إن جائزة الإنجاز السينمائي وشباك التذاكر الجديدة هي أكثر من مجرد مكافأة لأفضل الأفلام السينمائية تحقيقًا للإيرادات والأكثر مشاهدة لهذا العام»، موضحا: «هذه الأفلام عادة لم يتم الاعتراف بها بين جوائز الصناعة، ولكن ينبغي أن يتم ذلك».