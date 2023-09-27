مصير العروسين في حريق قاعة أفراح بالعراق.. مصدر يكشف التفاصيل (فيديو)

بعد حادث حريق الزفاف المأساوي في قاعة أفراح بمنطقة الحمدانية، في قضاء محافظة نينوى بالعراقـ الذي أودى بحياة أكثر من 450 شخصاً، زادت التساؤلات حول مصير العروسين.

وذكر أحد ضيوف حفل الزفاف في مقابلة مع القناة «الأولى» العراقية الخاصة أن العروسين بخير، ولكن حالتهما النفسية صعبة للغاية، بسبب حجم المأساة التي وقعت أثناء حفل زفافهما.

مقربون من عائلتهم يؤكدون: العريس والعروس على قيد الحياة وتمكنوا من الخروج وهم بصحة جيدة . pic.twitter.com/VCpnGHAqbx — ريحانه المصطفئ (@alhashed_1) September 27, 2023

حادث حريق العراق مأساوي

وشهدت قاعة الأعراس في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية اندلاع حريق مأساوي، لتقوم فرق الدفاع المدني بالبحث عن ناجين وسط أنقاض المبنى المتفحم حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

ووفق حصيلة أولية، أكد نائب محافظ نينوى، حسن العلاف، وفاة 113 شخصاً جراء الحريق، في حين ذكرت وسائل إعلام رسمية أن عدد القتلى ارتفع إلى 450 حالة وفاة، حتى ظهر اليوم الأربعاء، وأصيب أكثر من 200 آخرين.

احتراق نصف المدعوين

وأعلن الدفاع المدني العراقي، في بيان رسمي، أن المعلومات الأولية تؤكد أن استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف هو ما أدى إلى اشتعال النيران داخل القاعة، واحتراق نصف المدعوين على الأقل، بسبب انتشار النيران بسرعة في كل أنحاء القاعة.

وأضاف «العلاف» أن قاعة الأعراس كانت مغلفة بألواح «الإيكوبوند»، التي تشتعل بسرعة، بالمخالفة لتعليمات السلامة المدنية، مشيراً إلى أنه تم إحالة القضية إلى القضاء وفقًا لقانون الدفاع المدني، وأشار إلى أن القاعة تفتقر إلى متطلبات السلامة، مثل أنظمة الإنذار، وأنظمة الإطفاء الرطبة.