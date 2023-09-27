«مستقبل وطن» يواصل استقبال الآلاف لتحرير توكيلات تأييد الرئيس السيسي (فيديو)

تواصل أمانات حزب مستقبل وطن، تنظيم واستقبال الآلاف من أعضاء الحزب والمواطنين على مكاتب الشهر العقاري بجميع محافظات الجمهورية الراغبين في تحرير توكيلات التأييد لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

أعضاء مستقبل وطن يحررون توكيلات تأييد السيسي

ونشرت الصفحة الرسمية لحزب مستقبل وطن، مقطع فيديو أبرز حجم الجهود التي يبذلها الحزب لتنظيم واستقبال أعضائه في مختلف المحافظات لتحرير توكيلات تأييد ترشح السيسي بعد إعلان الحزب دعمه للسيسي في فترة رئاسية جديدة.

توافد الآلاف من قيادات وأعضاء الحزب

وشهد اليومان الماضيان، بدء توافد الآلاف من قيادات وكوادر وأعضاء حزب مستقبل وطن بجميع محافظات الجمهورية لتحرير تأييدات لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر انعقادها شهر ديسمبر المقبل، ليكون حزب مستقبل وطن، أول حزب سياسي من خلال قياداته وكوادره وأعضائه، يوثق تأييدات لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واصطف أعضاء الحزب وكوادره عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن مواعيد وإجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة أمام مقرات ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق لاستقبال المواطنين من أعضاء الحزب، وتنظيم دخولهم لتحرير التوكيلات القانونية تأكيدا لدعم الحزب، ودعوته للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.