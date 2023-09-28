متحدث «حماة الوطن»: الحزب يفتح مقراته لتأييد السيسي في الانتخابات

قال الدكتور عمرو سليمان، أمين أمانة اللجان النوعية بحزب حماة الوطن والمتحدث الرسمي باسم الحزب، إن الحزب يفتح مقراته لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفًا أن هذا التحرك ليس من المنطق العاطفي، بينما من منطق استعادة الدولة المصرية لشخصيتها السياسية.

وأضاف «سليمان»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما يجب إبرازه الآن هو أشكال التنمية التي حدثت في البلاد، فضلا عن إعادة الهوية البصرية للدولة، وهى الأمور التي أولتها القيادة السياسية أهمية.

تأييد حزب حماة الوطن لترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

وأشار أمين أمانة اللجان النوعية بحزب حماة الوطن والمتحدث الرسمي، إلى أن الحزب لا يتحدث عن تأييد مطلق ولا عاطفي لرجل جاء في لحظات تاريخية لهذه الدولة، بينما التأييد بشكل ممنهج وقوي يخص الدولة.

ووجه «سليمان» الشكر إلى الرئيس السيسي على جهوده في إرجاع الدولة إلى مكانها، قائلا: «إننا لا نتحدث عن رجل يعمل منفردا أو ليصنع تاريخا لنفسه، بينما التحدث عن منهجية لدولة يوما ما هويتها انطمتست».