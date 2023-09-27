لليوم الثالث.. توافد أبناء جنوب سيناء لتحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات

توافد أعداد كبيرة من مواطني مدن ووديان خليج العقبة أمام مكاتب الشهر العقاري بمدينة شرم الشيخ لليوم الثالث على التوالي، كما احتشد أيضا المئات أمام مكاتب الشهر العقاري بمدن المحافظة لتحرير توكيلات تأييد للرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة.

وقالت ناهد عبد المنعم، من سكان شرم الشيخ، تعمل بالإدارة التعليمية بشرم الشيخ: «أتحدث من صميم عملي فنحن نلمس التقدم في مجال التعليم بجنوب سيناء، حيث أصبح لدينا مدارس تكنولوجية مثل مدارس We، بالإضافة للاهتمام من هيئة الأبنية التعليمية ببناء مدارس جديدة وتطوير للمدارس المقامة على أرض مدن المحافظة بأكملها، ولذلك حرصت علي المجيئ لعمل توكيل للرئيس عبد الفتاح السيسي نقول له محتاجيك تكمل معانا علشان مستقبل أولادنا».

عمل توكيل لتأييد الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

وقالت ميرفت عنبر، وهي مديرة مدرسة بشرم الشيخ جئت اليوم لعمل توكيل لتأييد الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة لما شهدناه من تطور لحق بمصر بأكملها حتى الوديان الجبلية التي لم تكن على خريطة التطوير، أصبحت اليوم على مشارف التغيير الكامل، من حيث بناء مدارس داخل الوديان للتسهيل على أبناء جنوب سيناء الوصول للمدارس والتشجيع على تعليم أبنائهم، بالإضافة للوحدات الصحية والسكنية التي حلت مشاكل الكثيرين من أبناء المحافظة.

وأضاف الشيخ ناصر بريك، وهو كبير قبيلة المزينة بمدينة دهب: «عهدناه مخلص لمصر وأهلها ومتع مصر بالأمن والأمان، وبنوجه له رسالة إحنا في ضهرك يا ريس ومكملين معاك ونؤيدك لفترة رئاسية جديدة، فلم نري من قبل رئيس يوجه كل الدعم لأبناء جنوب سيناء مثل الرئيس السيسي الذي كان يأتي للمحافظة، ويتابع المشاريع بنفسه وخاصة إنشاء مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، ومدينة نويبع التي في طريقها أن تصبح منطقة حرة».

وقالت جنا خالد، وهي من أبناء جنوب سيناء: أدرس بكلية الهندسة وأبلغ من العمر 20 عاما، ولي حق التصويت في الانتخابات الرئاسية فأنا أدعم الرئيس السيسي فهو أب لكل أبناء سيناء، وشرفت بحضوري احتفالية أمس، مع الرئيس لتكريم المتفوقين من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية و شعرت بكل الفخر إني مصرية و القي كل الاهتمام من وطني.