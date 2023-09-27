تسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة في البحيرة

عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والعمل على رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، بهدف حصول الدولة والمواطن على حقوقهم

تسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة

وشدد السكرتير العام المساعد خلال الاجتماع على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين.

لا تهاون في إنفاذ القانون

و أكد «غطاس»، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح في شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين .

ومن جهتها تناشد الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة المواطنين المتقدمين من واضعي اليد لتقنين أوضاعهم الالتزام بسداد كل مستحقات الدولة للحفاظ على حق الشعب.

جاء الاجتماع في إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك للحفاظ على حق الشعب وتأكيدًا لهيبة الدولة.