خبير اقتصادي: الرقعة الزراعية الصالحة في مصر تبلغ 9.5 مليون فدان

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف عن عدد من المشكلات العالمية منها ارتفاع الأسعار بسبب جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، في ظل أن مصر تعاملت مع تلك الأوضاع وأزمة النقد الأجنبي واستطاع الاقتصاد المصري الصمود بالعمل التنموي المكثف.

إجمالي الرقعة الزراعية المصرية

وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الأزمة التي يمر بها العالم بأكمله جعلت الرقعة الزراعية الصالحة في مصر نحو 9.5 مليون فدان، كما فكرت الحكومة المصرية الفترة الحالية مع الأزمة العالمية في حلول أخرى من خلال زيادة مساحة الرقعة الزراعية الخاصة بمصر، مما أدى إلى إضافة ثلث المساحة من نحو 3 ملايين فدان جاهزين للزراعة تم إضافتها للرقعة الزراعية المصرية، والهدف من ذلك أن يكون إجمالي الرقعة الزراعية المصرية بعد الزراعة 12.5 مليون فدان.

وأضاف شعيب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحكومة المصرية تركز على التوفير من خلال زيادة المعروض عن طريق زراعة أرض وصوامع جديدة التي بدأت الحكومة المصرية في التوسع بها، والهدف من ذلك الحفاظ على المنتجات والسلع الاستراتيجية للدولة المصرية.

مبادرات مجلس الوزراء الخاصة بالصناعة

وتابع أن الدولة المصرية بدأت في ملف الصناعة من خلال تدشين مبادرات مجلس الوزراء تلك المبادرة الخاصة بالنشاط الزراعي والصناعي بسعر عائد 11%، وذلك من أجل الدعم للمصنعين والمزارعين، وفيما بتعلق بالدولار بدأت الحكومة المصرية اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تستطيع تزويد الحصيلة الدولارية، وذلك من خلال إصدار أكبر بنكين حكومين لوعاء ادخاري دولاري بسعر عائد 9% و7%.