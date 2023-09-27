حصيلة جديدة لمأساة حريق قاعة أفراح بالعراق.. 450 حالة وفاة

أعلن الدفاع المدني العراقي، قبل قليل، أن حريق قاعة الأعراس في محافظة نينوي، حول المدعوين إلى جثث متفحمة، كما امتلأت المستشفيات بالمصابين، وقع بعد الرقصة الأخيرة «سلو»، بحسب ما ذكرته قناة «العربية» اليوم الأربعاء.

وأكد الدفاع المدني أن المواد المستخدمة في الألعاب النارية التي تسببت في الحادث كانت سريعة الاشتعال وغير مسموح بها، تراكمت جميع هذه الأسباب لتتسبب في الكارثة التي ضربت محافظة نينوى في وقت قصير.

المستشفيات امتلأت بالمصابين

وأشار الدفاع المدني إلى أن المستشفيات في المدينة امتلأت بالمصابين، والآلاف من الأشخاص توجهوا إلى مراكز التبرع بالدم لتلبية الحاجة وسد النقص، كما فتحت المراكز بشكل مجاني في محاولة لتوفير الموارد التي تحتاجها المستشفيات، على أمل استيعاب العدد الكبير من الجثث.

#العراق : عراقيون يتوافدون إلى المستشفيات من أجل التبرع بالدم لإنقاذ مصابي #حريق_نينوى pic.twitter.com/y2pjRKH84i — Pressbee News - برس بي الأخباري (@NewsPressbee) September 27, 2023

وأعلنت السلطات العراقية ارتفاع ضحايا حريق نينوى في العراق إلى 450 شخصاً، وأنه تم انتشال جثث جميع الضحايا من داخل القاعة.

ووفقًا للمعلومات الأولية من الدفاع المدني العراقي، يشير التحقيق إلى أن استخدام الألعاب النارية خلال حفل الزفاف كان سببًا في اندلاع الحريق في قاعة الأفراح، وأكدوا أيضًا أن قاعة الحفل تفتقر إلى معدات السلامة الضرورية، مثل أنظمة الإنذار والإطفاء الرطبة، ما ساهم في انتشار الحريق بسرعة وتفاقم الوضع.