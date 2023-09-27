تفاصيل 120 دقيقة في جحيم فرح نينوى بالعراق.. «النيران التهمت نصف المدعوين»

كانت ليلة العمر، دخول مبهج للعروسين «حنين» و«ريفان»، رقصة أخيرة ثم اندلعت النار، لتلتهم نصف المدعوين بمن فيهم العروسين، وتأكل القاعة بكل ما فيها ليتساقط جدرانها وسقفها على الأرض، وتمتلأ المستشفيات بالمصابين، ليتحول الفرح إلى مأتم بسبب الألعاب النارية.

تفاصيل 120 دقيقة في حريق العراق

حريق اندلع في قاعة الأعراس بقضاء الحمدانية ترك خلفة مئات ما بين قتيل وجريح ومفقود، تفاصيل 120 دقيقة في حريق العراق، رصدتها الكاميرات منذ رقص العروسين في الشارع مع المعازيم حتى دخولهم القاعة، ورقصهم الرقصة الأخيرة «سلو»، وروايات مؤلمة يكشفها شهود عيان حول أسباب الحريق .

يروي أحد شهود العيان تفاصيل مؤلمة من الحادث تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، لفيديو لرجل يقول بحسرة وآلم كبيرين «عائلتي كلها راحت، عائلتي وأطفالي وأخويا، مشيرً إلى أن عدد الحضور في الزفاف تجاوز 1000 شخص، لافتًا إلى أنَّ عدد طافيات الحريق بالقاعة كانت قليلة للغاية».

الدفاع المدني: الألعاب النارية سريعة الاشتعال

وقال الدفاع المدني إنَّ المواد المستخدمة في الألعاب النارية سريعة الاشتعال وغير مسموح بها، كلها أسباب اجتمعت وتراكمات لتخلف فاجعة ضربت نينوي في لمح البصر، مستشفيات المدينة تمتلأ بالمصابين، والآلاف من أبناء المنزل توجهوا إلى مراكز التبرع بالدم لسد الحاجة والنقص، فيما فتحت المراكز أبوابها بالمجان في محاولة لتوفير ما تحتاجه المستشفيات على أمل استيعاب هذه الجثث.