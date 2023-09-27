توزيع «الشربات» على المارة بشوارع بيلا في كفر الشيخ احتفالا بالمولد النبوي

شهدت شوارع مدينة بيلا، في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، توزيع مشروب «الشربات» من قِبل الأهالي، ابتهاجًا بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1445 هجرية.

توزيع «الشربات» على المارة بشوارع مدينة بيلا احتفالاً بالمولد النبوي الشريف

حيث قام الأهالي في شارع الجمهورية الذي يُعد أحد أهم شوارع مدينة بيلا، بتوزيع «الشربات» في أكواب بلاستيكية، على المارة وإيقاف المواطنين والسيارات الأجرة والملاكي ومركبات «التوك توك»، في إطار اعتياد أهالي بيلا على الاحتفال بالمولد كل عام.

«المكاوي»: عادة بتعبر عن فرحتنا بحلول ذكرى ميلاد خير البشر

وقال محمد المكاوي، أحد المشاركين في توزيع الشربات، لـ«الوطن»، إنّه قام بشراء «الشربات» والأدوات المستخدمة وتجهيزها وصناعتها وتوزيعها على المواطنين في بيلا احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف، مضيفاً: «بوزع شربات كل سنة لغاية ما بقت عادة بتعبر عن فرحتنا بحلول ذكرى ميلاد خير البشر».

وأوضح محمود سعيد، أحد المواطنين إنّ توزيع «الشربات» على الأهالي في ذكرى المولد النبوي الشريف عادة متوارثة عن الآباء والأجداد، لافتاً إلى أنّ الجميع يُشارك في فرحة المولد النبوي الشريف في عادة سنوية تُعبر عن الفرحة بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم.

ندوات وأمسيات دينية احتفالاً بذكري المولد النبوي الشريف

أكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّ المساجد الكبرى احتفلت بذكرى المولد النبوي الشريف، بندوات وأمسيات دينية تخللها تلاوات قرآنية وابتهالات دينية وحلقات ذكر ومدح للرسول.

وأضاف «بسيوني»، أنّ الاحتفال الرسمي بالمولد النبوي الشريف أُقيم، مساء أمس الثلاثاء، بمسجد الفتح الشهر بـ«الاستاد» بمدينة كفر الشيخ، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

ما هو مشروب «الشربات»؟

و«الشربات» هو شراب مصري يُقدم في المناسبات السعيدة، ويُسمى أيضاً «شراب الورد»، وطريقة إعداده سهلة، ومقاديره متعارف عليها لدى الجميع، وهناك الخفيف والثقيل، وعادةً ما يرمز «الشربات» إلى الأفراح والأعراس ويحظى هذا الشراب الشهير بشهرته الواسعة المستمدة من الدراما المصرية التي لطالما كانت تحتفي بـ«الشربات».