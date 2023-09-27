نجوم الفن يهنئون الجمهور بحلول ذكرى المولد النبوي: «خير الأنام»

حرص نجوم الفن عبر حساباتهم على «السوشيال ميديا» على تهنئة الأمتين العربية والإسلامية بحلول المولد النبوي الشريف.

نشر وليد توفيق عبر حسابه على «إنستجرام» أغنية «خير الأنام» وعلق عليها: «كل عام والأمتين العربية والإسلامية بألف خير بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات».

كما نشرت لطيفة عبر حسابها أغنية أشرف الأعراب، معلقة: «كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.. صلى الله عليه وسلم».

شارك مصطفى حجاج عبر حسابه أيضا، أغنية مولد سيدنا النبي، وعلق عليها: «نبدأ مولد سيدنا النبي وده يوم السعد بإذن الله».

اما حكيم فنشر عبر حسابه على «إنستجرام»، أغنيته «لا إله الله»، معلقا: «كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف».