تجديد الثقة في طارق عمارة عميداً للمعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم والبحث العلمي، قراراً حمل رقم 2439 لسنة 2023، وذلك لتجديد الثقة للدكتور طارق لبيب عمارة، أستاذ بقسم تنظيم المجتمع، عميداً للمعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية في كفر الشيخ، كما شمل القرار تجديد الثقة للدكتور ماهر عبد الرازق سكران، أستاذ بقسم خدمة الفرد، عميداً للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية في كفر الشيخ.

معهد الخدمة الاجتماعية

ووجه الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية، في تصريح لـ«للوطن»، الشكر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتجديد الثقة له، مشيرا أننا أمام رسالة علمية ثقيلة ويجب أن يؤدي كل فرد دورة لخدمة أبنائنا الطلاب ووطنا الغالي مصر، علاوة على غرس القيم النبيلة وحب الوطن والعمل نحو تقدم ورفعت الوطن الأم.

تاريخ معاصر

الجدير بالذكر أن معهد الخدمة الاجتماعية في كفر الشيخ، هو صرح علمي كبير يعد من أوائل معاهد الجمهورية للخدمة الاجتماعية، وتخرج منه الكثيرين من الطلاب في مختلف محافظات مصر بالوجهين القبلي والبحري.