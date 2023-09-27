ياسمين علي تروج لظهورها مع منى الشاذلي في أولى حلقات الموسم الجديد من البرنامج

شاركت المطربة ياسمين علي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» جمهورها، البرومو الدعائي لظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي، في أول حلقة من الموسم الجديد لبرنامج معكم مع مني الشاذلي.

نشرت ياسمين علي البرومو الدعائي وعلقت عليه قائلة: «هكون موجودة مع الإعلامية منى الشاذلي الخميس والجمعة الساعة 10 مساءً، في أول حلقة من الموسم الجديد على قناة ON، مع نجوم قريبين لقلبي».

أغنية زي الموج لياسمين علي

طرحت مؤخرا ياسمين علي أغنيتها زي الموج، التي روجت لها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، قائلة: «أغنية ‫زي الموج‬ من ألبوم كتاب مفتوح..‬ يوم الخميس القادم.. كلمات ياسين جمال، ألحان محمد أنيس، توزيع أحمد المغرب، جيتارات عمرو طنطاوي، تم التسجيل في استوديو ريديك، إخراج فادي حداد».