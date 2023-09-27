كبار السن يؤيدون الرئيس السيسي بالجيزة: الأمان والحياة الكريمة سبب دعمه

تصدر عدد من كبار السن المشهد أمام مقرات الشهر العقاري صباح اليوم، في مختلف محافظات مصر للمشاركة في تحرير توكيلات مرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدين أن نزولهم جاء بدافع المشاركة في تأمين مستقبل أبناؤهم وأحفادهم في ظل عهد الجمهورية الجديدة التي تشهدها مصر.

أمام أحد مكاتب الشهر العقاري بالجيزة، استند محمد رجب، صاحب الـ70 عامًا على كتف أحد أقاربه، يصطحبه في حركة بطيئة تتوائم مع كبر سنه، وآلام عظامه، إذ قرر أن يتحامل على نفسه من أجل المشاركة في دعم الرئيس السيسي تقديرًا للانجازات التي شهدتها مصر في عهده، وخاصة في مجال الصحة: «شوفنا الخير في وجوده.. كفاية اني بقدر اكشف وأصرف العلاج ببلاش.. ده غير مبادرات الكشف المجاني الموجودة طول السنة».

مواطن سبعيني: فصلت جلابية علم مصر علشان أدعم السيسي

وفي مشهد آخر، ظهر مواطن سبعيني يُدعى سيد محمود أمام احدى مقرات الشهر العقاري بمحافظة الجيزة، في جلباب علم مصر، مُعلنًا بتلك الطريقة سعادته بالنزول لتحرير توكيل للرئيس عبد الفتاح السيسي: «فصلت الجلابية دي مخصوص علشان أنزل بيها النهاردة أدعم السيسي.. هو المستقبل لأولادنا وأحفادنا»، مشيرًا إلى التطور الذي عاشته مصر في عده في طاع الطرق والصحة والكهرباء والتعليم، فضلًا عن خطته الشاملة في القضاء على العشوائيات.

حياة آمنة خالية من الأرهابيين

«الأمن والأمان اللي احنا عايشينه كافي اننا ندعم الرئيس ونقف جنبه».. قالها مواطن آخر من أمام الشهر العقاري، مؤكدًا أن مصر تنعم في عهد السيسي بحياة آمنة خالية من الأرهابيين بعد شن حملات تطهير بسيناء.

وأشار كذلك إلى مبادرة حياة كريمة، التي حولت حياة أهالي القرى الأكثر احتياجًا لى حياة كريمة آدمية: «السيسي دايمًا حاسس بالمصريين وده السبب إللي خلاني انزل من بيتي رغم تعبي علشان أعمله توكيل بالترشح».