أهالي العجمي: تحملنا عناء الذهاب إلى مكتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات حبا في الرئيس

توافد على مكتب توثيق العامرية بغرب الإسكندرية، مئات المواطنين منذ الصباح الباكر، لتحرير توكيلات لتأييد دعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة.

ولم تمنع أهالي العجمي بعد المسافة، قائلين إنهم تحملوا عناء الذهب إلى مكتب توثيق العامرية حبا في الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد قدم لنا الكثير واهتمامه، بالطبقة الفقيرة ورفع المعاشات وتكافل وكرامة شعرنا معه بالأمان.

حزب مستقبل وطن يتدخل

يقول عمرو حسين، أمين تنظيم دائرة الدخيلة والعجمي لحزب مستقبل وطن: فُوجئنا بأعداد كبيرة من المواطنين من أهالي العجمي والدخيلة يرغبون في عمل نموذج التأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأقرب مكتب توثيق لنا هو مكتب العامرية فنزولا لرغبة الأهالي قرر النائب رزق راغب ضيف الله أمين عام حزب مستقبل وطن التنسيق والتنظيم لتنفيذ رغبة الأهالي.

وأضافت فاطمة الكيني، أمينة المرأة بالحزب أن عددا كبيرا جداً من السيدات طلبوا نقلهم إلى العامرية لعمل التوكيلات، وكان لابد من الاستجابة لهم، وقام الحزب بتوفير وسيلة مواصلات لمن يرغب.

نتحمل أي تعب من أجل الرئيس

يقول طارق عبد اللطيف، موظف بمطار برج العرب ويسكن في العجمي رغم بعد المسافة بين العجمي والعامرية إلا أني جئت حبا في الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهو يستحق أن يكمل مسيرة تنمية مصر التي يسير فيها باقتدار.