«الأرصاد» تحذر من أسبوع ممطر بشدة متفاوتة على مناطق متفرقة.. تصل للقاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في الأسبوع الممطر المقبل، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يشهد عدد من المناطق فرصا لسقوط أمطار خفيفة غدا الخميس وبعد غد الجمعة، بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، قد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة، ويستمر سقوط الأمطار الخفيفة بنسبة 20% على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة أيضا.

انخفاض درجات الحرارة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بدءا من يوم الأحد، يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء، بقيم تتراوح بين 3 : 4 درجات مئوية، ويصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، وتكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن يوم الاثنين فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ويستمر سقوط الأمطار حتى يوم الثلاثاء وتكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تكون خفيفة على مناطق من شمال سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الخميس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: العظمى 40 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 الصغرى 27 درجة مئوية.