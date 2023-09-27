حالة الطقس اليوم 27-9-2023.. حار نهار وشبورة مائية كثيفة صباحا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، إذ من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء حتى جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

وقد أشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تنتشر شبورة مائية كثيفة في بعض الأحيان، على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأضافت أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة قد تبدأ في الانخفاض بدءًا من 1 أكتوبر، حيث يكون هناك انخفاض في الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية.

درجات الحرارة غدًا الأربعاء 27-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 33 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 الصغرى 27 درجة مئوية.